Le Stade Français reste en Top 14, barrage de maintien pour Oyonnax

Statu-quo ce samedi, en bas de classement du Top 14, où la 26e journée de la saison régulière a figé les positions. L’US Oyonnax comme le Stade Français ont chuté, sans parvenir à s’imposer à l’extérieur, avec des revers concédés respectivement à Castres pour les Oyomen (54-3) et à La Rochelle pour les Parisiens (31-7).

Merci Castres, un point c’est tout. — Max Guazzini (@MaxGuazzini) 5 mai 2018

L’USO n’est pas parvenue à combler son retard de 2 points sur Paris face à un CO trop motivé sur sa pelouse de Pierre-Antoine par la perspective de rallier une nouvelle phase finale. 3 essais des cadres castrais David Smith (19e), Mathieu Babillot (39e), Afusipa Taumoepeau (61e) et Armand Batlle (68e) viennent sanctionner la performance d’une équipe du Haut-Bugey sans doute déjà focalisée sur son barrage à jouer face aux perdants de la finale de Pro D2, qui oppose dimanche l’Usap à Grenoble (15h).

Une défaite d’Oyonnax qui fait le bonheur d’un Stade Français, maintenu dans l’élite malgré sa nouvelle défaite en déplacement, concédée à Marcel-Deflandre, au cours d’une première tout à l’avantage des Rochelais, auteurs face à un adversaire réduit à 14 suite au carton jaune de Djibril Camara de 4 essais synonymes de bonus offensif par Mathieu Tanguy (10e), Pierre Boudehent (15e), Arthur Retière (40e) et Lekso Kaulashvili (80e).

Paris, plus à son avantage après le repos et récompensé par la réalisation de Paul Almo-Emile (75e), se classe 12e et donc premier non relégable au terme de cette saison.