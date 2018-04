Le Stade Français respire, Brive pleure

Ce samedi dans le cadre de la 23e levée de Top 14, le Stade Français a retrouvé goût à la victoire en atomisant au stade Jean-Bouin le champion de France, Clermont (50-13). Les cinq essais ont été inscrit par Nayacalevu (4e, 77e), Bonfils (43e), Coville (69e) et Zhvania (74e). Seul Fernandez a trouve le chemin de l'en-but dans les rangs jaunards (28e). Ce succès bonifié offre une bouffée d'oxygène au club de la capitale dans sa quête de maintien. Il prend six points d'avance sur Brive, 13e et barragiste.

Paris dompte Clermont et s'offre une victoire SPECTACULAIRE et INDISPENSABLE ! Les Parisiens ont lâché les chevaux en seconde période face à des Clermontois muets.



Le CAB est d'ailleurs le grand perdant de ce samedi suite à son revers concédé dans les dernières minutes à Amédée-Domenech face à Lyon (25-27). Alors qu'ils menaient au score grâce notamment aux essais de Johnston (4e), Marques (36e) et Burotu (46e), les Coujoux ont été rejoints à deux minutes de la sirène. La faute à un essai du demi de mêlée international Couilloud, et transformé par son compère de la charnière, Beauxis (78e). Malgré son bonus défensif glané, Brive demeure sous la menace de la lanterne rouge Oyonnax qui se déplace ce samedi à 20h45 sur la pelouse d'Agen, 12e et premier non relégable, dans un autre duel chaud pour le maintien.

Dans l'autre rencontre de 17h45, Bordeaux-Bègles s'est imposé à domicile contre Pau sur la plus courte des marges (19-18). Le demi de mêlée international Serin a inscrit l'unique essai de la rencontre (39e) et l'intégralité des points de l'UBB ! Si les Girondins n'ont plus rien à espérer de la fin de saison, ils ont en revanche ralenti la Section Paloise (5e), toujours en selle pour décrocher un billet pour les phases finales.