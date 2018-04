Le Racing roule sur l'UBB et met la pression sur Toulouse

Le Racing 92 s'est promené (39-15) sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, dimanche, lors de la 25e et avant dernière journée du Top 14. Grâce aux cinq essais de Dupichot, Imhoff par deux fois, Thomas et Nakarawa, les Franciliens décrochent le bonus offensif et prennent provisoirement la 2e place du classement devant Toulouse, qui reçoit La Rochelle dans la soirée. A noter que Maxime Machenaud est sorti sur blessure, touché à la cheville, et est incertain pour la finale du Challenge européen le 11 mai prochain.