Le Racing 92 résiste à Toulon

A l'image de Chouzenoux et Gomes Sa en défense face à Gorgodze, le Racing 92 a passé beaucoup de temps à défendre son avance au score face à Toulon. Et la solidité des Ciel et Blanc a finalement eu raison des ambitions varoises ce dimanche à la U Arena, en clôture de la 23e journée du Top 14 (17-13).

Le Racing 92 a pu creuser un écart au score grâce au doublé de son international Virimi Vakatawa (24e, 42e). Le RCT avait répliqué en première période par un essai tout en vélocité du Néo-Zélandais Malakai Fekitoa (27e). En seconde période, la défense francilienne a tenu bon pour retenir les coups de boutoir du XV de la Rade ultra-dominateur.

Au classement, les Racingmen s'installent seuls sur la seconde marche du podium, 6 points derrière le leader Montpellier. Mais surtout avec une avance de 4 points sur Toulouse (3e) et de 6 unités sur sa victime du jour, Toulon (4e).