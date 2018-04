Le MHR reste invulnérable à domicile

L’objectif se rapproche. Dans la dernière ligne droite de la saison avant les phases finales, le Montpellier Hérault Rugby a fait un pas de plus vers les demi-finales. En tête du Top 14 depuis la 15e journée, le club héraultais a encore conforté sa place de leader devant son dauphin, le Racing 92 (+10 points), qui doit encore jouer ce dimanche face à Toulon (16h50), grâce à sa victoire à l’Altrad Stadium contre le Stade Rochelais (40-24) dans le cadre de la 23e levée.

Sur sa pelouse, la formation de Vern Cotter n’a pas fait de cadeau aux Rochelais, incapables de gagner hors de leurs bases toutes compétitions confondues depuis début novembre. Après un début de rencontre hésitant, durant lequel Mogg (13e) a répondu aux essais rochelais de Jordaan (11e) et Kerr-Barlow (17e), les Héraultais ont haussé le ton. Grâce d’abord à un bel essai de Nadolo (24e), lui aussi transformé par un Pienaar impeccable, les locaux ont égalisé avant de s’envoler. Le jeu au pied étant payant, Cruden s’y est aussi mis pour débloquer la situation et permettre à son capitaine Picamoles de conclure sur une transmission de Steyn (30e, 21-14). Très adroit aussi au pied durant toute la rencontre, Lamb (4/4) a finalement clôturé la première période (21-17).

Un bonus offensif presque lâché

Mais au retour des vestiaires, les hommes de Patrice Collazo n’ont pas su faire face à la fougue montpelliéraine. Motivés et conquérants, les Montpelliérains ont finalement pris leur envol au tableau d’affichage puisque Du Plessis (46e), Galletier (52e) et encore une fois Mogg (60e) ont tous franchi la ligne d’en-but pour compter 23 unités d’avance (40-17). En face, les Rochelais ont tout réussi à ne rien lâcher. La preuve avec un ultime essai de Bouhedent, transformé par James (72e, 40-22). Bousculés, les Montpelliérains auraient même pu perdre le bonus offensif dans les derniers instants mais l’essai de Roudil a finalement été refusé après visionnage de la vidéo pour une passe en-avant de James…

Cruel jusqu’au bout donc pour le Stade Rochelais, qui reste sixième (61 points) sous la menace du LOU (61 pts) et de Castres (60 pts), mais carton plein pour le MHR qui termine sa journée avec cinq points de plus. De quoi ravir Fulgence Ouedraogo, pas totalement satisfait du contenu cependant. "C'est une bonne opération. Vu le match, c'est plutôt très bien même. Mais on voit qu'on a beaucoup de choses à travailler encore, on fait beaucoup d'erreurs. On manque de maîtrise, on a failli perdre le bonus à la fin. Il va falloir travailler parce qu'il nous reste des gros matches, il faudra faire mieux que ça", a expliqué le troisième ligne au micro de Canal+. Des aspects qu'il faudra peaufiner pour se rendre à Toulon le week-end prochain tout en confiance.