Le LOU humilie le Stade Français

« Un Meyer à venir pour Paris », titrait-on sur ses pages à l’annonce de la signature d’Heyneke Meyer en tant que futur manager du Stade Français le mois dernier. A moins de 48 heures de sa présentation officielle à la presse lundi, à Paris, qui a légitimement perturbé les entraîneurs en place, dérangés par ce timing, l’ancien sélectionneur des Springboks était présent ce samedi, à Lyon, dans les tribunes du Matmut Stadium de Gerland pour y voir évoluer pour la première fois sa nouvelle équipe en compagnie du propriétaire Hans-Peter Wild et de tout l’état-major du club.

Loin, très loin du carton infligé à Clermont le week-end dernier (50-13), qui avait donné lieu à des scènes de liesse un brin déplacées eu égard à la pauvreté de la saison, le triste spectacle d’une équipe de la capitale écrasée (44-3) par un LOU affamé à l’idée de profiter du faux-pas à domicile de Pau, survenu un peu plus tôt face à Agen, a dû laisser quelque peu perplexe le futur boss. Le meilleur des Parisiens à Lyon ce samedi !

"On a été catastrophiques" (Burban)

Un Stade certes privé de Parisse, Waisea ou encore Macalou, mais tout de même… Quelle tristesse ! Et quelle indiscipline avec ces deux cartons jaunes pour Alexandre Flanquart (12e)… de retour de suspension, et Morné Steyn (20e), qui vont laisser les visiteurs à treize couler à pic. Avec Baptiste Couilloud, le jeune demi de mêlée international lyonnais, pour ouvrir le festin d’un dixième essai personnel cette saison (18e), avant de céder sa place sur blessure. Cinq autres vont suivre, de pénalité (20e), avant que Stéphane Clément n’assure le bonus offensif dès la fin de cette première période (38e), puis que Xavier Mignot (42e), Toby Arnold (64e), lui aussi crédité de dix réalisations, et Jonathan Pélissié, au relais de Couilloud (71e) n’aggravent le score. En profitant certes des largesses adverses, mais Lyon aura eu aussi le grand mérite, sous la pluie, de produire du jeu, si complet, encore et encore.

Pour confirmer le dernier succès à Brive et s’installer solidement dans le Top 6 : "Il ne reste plus que deux matches, on s’était dit qu’il fallait tout donner pour continuer à espérer, rappelle Pélissié au micro de Canal+ Sport. Je pense qu’on est dans le bon wagon. On a une semaine tranquille devant nous (avec la trêve européenne), avant ces deux dernières journées (à Oyonnax et face à Montpellier) pour atteindre l’objectif qu’on s’était fixé." Une première qualification en phase finale. Loin de la réalité d’un Stade Français qui, avec quatre points d’avance sur Oyonnax, nouveau barragiste, reste plus que jamais concerné par la menace de relégation avant de recevoir Brive et de se déplacer à La Rochelle. "On passe à côté, il ne faut pas se mentir, on a été catastrophiques. A nous de nous reconcentrer sur ces deux derniers matches où on va jouer notre survie", ne peut que constater Antoine Burban. Histoire de rappeler l’ordre des choses que certains semblent oublier un peu vite.