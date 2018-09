Le derby, c'est pour le Racing !

"On n’est pas si loin d’une équipe en place depuis des années." Positif malgré tout, Gaël Fickou, déchaîné depuis son arrivée en capitale, mais muselé ce dimanche, symbolise ce Paris perdu. Le premier derby francilien de la saison a tourné en faveur du Racing 92, vainqueur à Jean-Bouin, sur la pelouse de ses rivaux et voisins (16-17) en clôture de la 6e journée de Top 14. Jules Plisson aura la pénalité de la gagne au bout du pied à dix minutes du coup de sifflet final, mais l'ouvreur va rater la cible.

L’affiche ne manquait pas d’allure avec ces Stadistes de retour aux affaires. Mais le choc, trop tactique et peu spectaculaire (48 coups de pied donnés !), a plutôt déçu, à peine rythmé en première période par deux éclairs. Paris a su prendre les devants grâce à l’inspiration et l’exploit personnel de l'ancien Biarrot Kylan Hamdaoui (14e), arrière déjà crédité de cinq essais en six journées (*), mais les visiteurs répondaient par Virimi Vakatawa (36e), mis sur orbite par Finn Russel (12 points) et Henry Chavancy, pour déjà croiser en tête à la pause (10-11).

"Les spécialistes des montagnes russes" (Chavancy)

Deux pénalités de Morné Steyn permettront bien aux joueurs d'Heyneke Meyer de reprendre l'avantage, mais un carton jaune pour un coup de poing de Djibril Camara (61e) s’avère lourd de conséquence, puisque la botte de Finn Russel offre ce point d'avance que les Racingmen, forts de cette supériorité numérique et d’une défense presque imprenable, vont savoir défendre. "C’est une grande satisfaction. On savait que ça allait être un match compliqué contre un Stade Français au bon début de saison, commentait Chavancy au micro de Canal+. On avait hâte de s’étalonner face à eux. C’est une grande satisfaction d’avoir gagné."

Mais pas question de se voir trop beau: "Je ne sais pas si on frappe un grand coup car ce n’est que le début du championnat. Mais on ne va pas s’enflammer parce qu’on est les spécialistes des montagnes russes. On avait ainsi gagné à Toulon avant de se faire battre largement à domicile face à Clermont." A Paris, toujours dauphin de l’ASM grâce à ce bonus défensif et malgré ce premier faux-pas à domicile, on ne s’affole pas non plus, à l’image de Fickou. "On ne va pas baisser la tête, parce que la saison est longue, des coups d’arrêt, il y en aura sûrement d’autres. Ça fait chier, parce que c’est contre les autres Parisiens (sic). Mais on reviendra plus fort !", promet le trois-quarts centre. A vérifier dès dimanche prochain, à Castres, où la touche parisienne, catastrophique dans ce derby, devra être autrement mieux réglée par son coach Paul O’Connell face à la référence dans ce secteur de jeu.

(*) Hamadaoui, au classement des meilleurs marqueurs toujours dominé par Fickou (6 essais), revient à hauteur des Racingmen Simon Zebo et... Virimi Vakatawa (5).