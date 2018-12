La Rochelle: Vito prolonge 

C'est dans une période faste pour les Rochelais, vainqueurs de leur 5 derniers matches du Top 14 et désormais seuls troisièmes du classement, que le capitaine néo-zélandais Victor Vito prolonge son bail avec les Maritimes. Comme on l'avait imaginé, l'arrivée et la prise de fonctions de son compatriote et nouveau Directeur du rugby Jono Gibbes a permis de valider une décision qui ne faisait plus guère de doutes ces dernières semaines. Vito lie avec cette signature son avenir au club du président Merling jusqu'en juin 2022, soit 3 saisons supplémentaires, lui qui compte 66 matches joués avec La Rochelle depuis son arrivée en 2016.