La Rochelle, une saison à guichets fermés !

Moins aboutie que le précédent exercice, synonyme alors pour les Maritimes d'une qualification directe pour les demi-finales du Top 14 et avec d'un premier sésame dans l'histoire du club pour la grande Coupe d'Europe, la saison qui s'achève risque de laisser le Stade Rochelais aux portes du Top 6. Les joueurs de Patrice Collazo, qui accueillent le Stade Français en clôture de la saison régulière avec l'obligation de s'imposer, n'ont plus leur destin entre leurs mains.

Mais cela n'empêchera pas le club du président Vincent Merling de prolonger son incroyable série de matches à guichets fermés dans son jardin de Marcel-Deflandre. Ce sont une fois de plus 16 000 fidèles qui garniront les tribunes pour compléter ce carton plein à domicile. Une affluence record depuis l'agrandissement de la tribune Apivia, ouverte en septembre dernier et qui a permis d'enchaîner 12 matches du Top 14 et 3 rencontres de Champions Cup avec cette jauge maximale. Pour atteindre samedi la barre du 34e match joué à guichets fermés ; une série qui a débuté le... 2 janvier 2016 face à Castres !

"Cette saison encore, le club a pu compter sur un véritable soutien de la part de ses supporters, avec 13 035 abonnés pour une capacité de 16 000 places. Une ferveur qui s'étend sur toute la Charente-Maritime, mais aussi sur les départements voisins et qui touche autant le grand public que nos entreprises partenaires !", se félicite le Stade dans un communiqué.