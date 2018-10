La Rochelle: les internationaux sur le pont à Toulon

La Rochelle se déplace ce dimanche (16h50) à Mayol pour y défier Toulon en match de clôture de la 8e journée de Top 14. Positionnés à la 9e place, les Jaune et Noir pourraient intégrer le top 6 du classement en ramenant leur première victoire à l'extérieur de la saison.

Xavier Garbajosa aligne pour ce rendez-vous une première ligne 100% XV de France avec de gauche à droite Priso, Bourgarit et Atonio. Le capitaine néo-zélandais, Vito, débute en numéro 8. En charnière on retrouve Bales et un autre Kiwi, West. Les autres internationaux tricolores, Doumayrou et Rattez, particperont à la rencontre respectivement au centre et à l'arrière.