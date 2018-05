Grégory Lamboley, triple champion de France et d'Europe avec le Stade Toulousain et ancien international (14 sélections), a annoncé son départ en retraite ce jeudi. Dans un message posté sur Twitter, le troisième ligne de La Rochelle a confirmé avoir été libéré de sa dernière année de contrat par le club de Charente-Maritime. "Merci au rugby, pour tout ce que tu m'as apporté", a-t-il conclu. Lamboley, 36 ans, a disputé 309 matches de Top 14 et 81 matches de coupe d'Europe.