La Rochelle: Joly, le pilier agenais s'engage

Le Stade Rochelais, s'il n'est toujours pas assuré de sa qualification en phase finale du Top 14 et donc de sa participation à une nouvelle campagne de Coupe d'Europe la saison prochaine, poursuit son recrutement. Les Maritimes annoncent les signatures du pilier agenais Arthur Joly (30 ans ; 1,89m, 123kg), qui s'engage jusqu'en 2021, et du centre narbonnais Brieuc Plessis Couillaud (24 ans ; 1,80m, 95kg), lié au Stade jusqu'en 2020. Les deux joueurs rejoignent parmi les recrues déjà annoncées à ce jour le Toulousain Yoann Maestri, le Columérin Maxime Lafage et le Néo-Zélandais Ihaia West.

