La Rochelle: James revient en grâce face à Paris

Le Stade Rochelais n'a plus la maîtrise de son destin, avant la réception du Stade Français dans un Stade Marcel-Deflandre une fois encore à guichets fermés pour la la 26e et dernière journée du Top 14 ce samedi (21h). Une victoire pourrait ne pas permettre de retrouver le parfum de la phase finale pour des joueurs de Patrice Collazo, dont le sort dépend désormais aussi des résultats de Castres et du LOU opposés dans le même temps respectivement à Oyonnax et Montpellier.

#SRSFP Dernier match de la saison régulière demain à Deflandre ! Les Jaune et Noir doivent avant tout gagner pour espérer une qualification ! Ce dernier match à domicile sera aussi l'occasion de saluer les joueurs partants à la fin de la saison. #Top14 #FievreSR pic.twitter.com/zuptCsA5Ye — Stade Rochelais (@staderochelais) 4 mai 2018

Pour ce match décisif et ses adieux aux Maritimes, le futur Bordelais Brock James retrouve un statut de titulaire qu'il n'avait plus connu depuis... le dernier match de la phase aller. Avec à ses côtés le All Black Tawera Kerr-Barlow. Deux autres recrues de l'UBB, Afa Amosa et Lekso Kaulashvili, figurent également sur la feuille de match, à la différence de Jason Eaton et Charles Bouldoire, les autres partants.