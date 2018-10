La Rochelle douche le leader clermontois

C’est une "dernière déculottée" qui trottait depuis plusieurs mois dans les têtes clermontoises. Dans le chemin de croix que fut la dernière saison de l’ASM, la déroute (51-20) subie à La Rochelle avec à la clé pas moins de sept essais concédés ce jour-là par les joueurs de Franck Azéma se posait là. Et qui, à l’heure de la reconquête et des retrouvailles entre les deux équipes, représentait à n’en pas douter pour le leader du Top 14 une source évidente de motivation.

Reste que ce Stade Rochelais, spécialiste des premières périodes catastrophiques qui lui ont interdit d’exister en déplacement cette saison, a l’impérieuse nécessité de continuer à capitaliser dans sa forteresse. La botte impeccable de son ouvreur Ihaia West (8e, 11e, 20e) lui permet de s’y employer dans le sillage d’une mêlée conquérante et face à un adversaire privé de ballons (9-0). Maigre avantage néanmoins, d’autant que Damian Penaud sonne la révolte clermontoise avec cet impressionnant déboulé plein axe puis cette pénalité rapidement jouée sans que le jeune trois-quarts centre international, repositionné à l’aile sans broncher (en raison des blessures), ne parvienne à conclure en coin (39e).

Lapandry: "Il faudra contrôler notre fébrilité"

Mais sur le coup d’envoi de la seconde période, donné avec l’appui du vent, le coup de froid est terrible sur Marcel-Deflandre, où la pluie s’invite. Et c’est le même Penaud qui est exact à la réception du coup d’envoi, aux allures de passe décisive, que Camille Lopez délivre à son partenaire, prompt à devancer et surprendre Jérémy Sinzelle pour inscrire le premier essai de la rencontre (9-5, 41e).

Un élan clermontois freiné par le carton jaune de Peceli Yato pour un plaquage illicite sur Jules Favre (53e). Un nouveau rapport de force que M. Cayre, l’arbitre de la rencontre, prolonge avec les deux autres cartons jaunes infligés sans sommation pour les deux piliers Arthur Joli et Etienne Falgoux pour une mêlée trop instable (55e), puis avec le carton rouge de l’autre pilier clermontois Loniteki Uhila (57e). Un autre plaquage à l’épaule sur Pierre Bourgarit qui laisse l’ASM à… 12 contre 14 ! La sanction est immédiate avec un essai de pénalité pour creuser l’écart (16-5, 59e).

L’indiscipline clermontoise se paye cher, même si les visiteurs, à 14, assument leur statut, remettent la main sur le ballon et s’arrachent pour inscrire en force par John Ulugia l’essai du bonus défensif (16-12, 70e), qui permet au leader d’être assuré de conserver son fauteuil au terme de ce premier bloc de la saison. "Ce bonus est important, apprécie au coup de sifflet final Alexandre Lapandry, interrogé au micro de Canal+. On joue à 13 pendant un moment, on ramène un point important. On a été trop sanctionnés, on commet trop de fautes, il y a eu trop de fébrilité. Il va falloir travailler là-dessus. On n’a pas su contrôler notre excitation par rapport à ce match. Il faudra contrôler notre fébrilité." En attendant, c’’est bien l’ASM qui est assurée de passer la trêve européenne en tête du Top 14.