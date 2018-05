La Rochelle: Collazo démissionne

Patrice Collazo n'entraînera plus le club de La Rochelle. L'ancien pilier a décidé de quitter ses fonctions après sept saisons passées au club, qui vient de manquer de peu la qualification en barrages (septième de Top 14). "Le président Vincent Merling, après avoir recherché toutes les solutions pour maintenir l’unité de son staff, a entériné cet accord avec beaucoup de regrets, a communiqué le club jeudi. Il remercie Collazo, en son nom et en celui du conseil d’administration, pour son travail admirable réalisé au sein du Stade Rochelais depuis 2011." Il lui restait encore quatre ans de contrat. En attendant d'en savoir plus sur la future organisation, Xavier Garbajosa demeure lui entraîneur des arrières (Collazo, en plus de sa fonction de manager général, s'occupait aussi des avants).