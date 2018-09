La Rochelle: Charnière 100 % NZ contre l'UBB

Deux victoires lors des deux dernières journées, c'est une série que les Rochelais aimeraient prolonger. Surtout à l'occasion d'un derby contre l'Union Bordeaux-Bègles délocalisé au Matmut Atlantique ce samedi (18h), dans le cadre de la 8e journée du Top 14, pour lequel on annonce... 5 000 supporters maritimes ! Pour l'occasion, c'est une charnière 100 % néo-zélandaise qui sera aux commandes avec l'association entre Tawera Kerr-Barlow et Ihaia West ; le triangle d'attaque en revanche sera 100 % JIFF avec Eliott Roudil, Vincent Rattez et Arthur Retiere.

Le XV rochelais : Retière - Rattez, Doumayrou, Sinzelle, Roudil - (o) West, (m) Kerr-Barlow - Kieft (Cap.), Alldritt, Bourdeau - Qovu, Jolmes - Atonio, Forbes, Aouf.

Remplaçants : Bourgarit, Pelo, Sazy, Gourdon, Bales, Lafage, Jordaan, Puafisi.