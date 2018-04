La Rochelle: Brunel en visite chez les Maritimes

En pleine préparation d'un choc décisif face au Stade Toulousain ce dimanche (16h50), les Rochelais ont reçu la visite ce lundi et ce mardi de Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, qui poursuit son tour de France des clubs du Top 14. Une 7e étape qui a donné l'occasion à Brunel de visiter les installations des Maritimes, notamment le flambant neuf Apivia Parc - "un très, très bel outil, certainement l'un des plus beaux du championnat français", dixit Brunel - et d'échanger avec Patrice Collazo sur divers sujets, et en particulier sur les cas des nombreux internationaux rochelais (Gourdon, Doumayrou, Priso, Atonio...).

Retour en vidéo sur la visite du sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel ! Il nous explique pourquoi il se déplace dans tous les Clubs de Top 14 et nous dit ce qu'il pense de l'Apivia Parc ! #FievreSR @FFRugby pic.twitter.com/oOqB1iPubs — Stade Rochelais (@staderochelais) 24 avril 2018