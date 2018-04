Préféré au All Black Tawera Kerr-Barlow au coup d'envoi du match de la 24e journée du Top 14 face à Castres ce dimanche, à Marcel-Deflandre (12h30), Alexi Balès, le demi de mêlée des Maritimes a été contraint à un forfait de dernière minute et c'est donc le Néo-Zélandais qui sera titulaire face au CO ; Brock James intègre le banc des remplaçants.