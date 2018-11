La Rochelle: Atonio et Priso rempilent avec les Maritimes

Le Stade Rochelais a annoncé les prolongations de ses deux piliers du XV de France : Uini Atonio (28 ans, 31 sélections) a précédé chez les Bleus son plus jeune coéquipier Dany Priso (24 ans, 7 sélections) et les 2 joueurs auraient dû rejoindre Marcoussis ensemble pour y préparer la tournée de novembre. Mais un forfait sur blessure de l'aîné en a décidé autrement. Les voilà néanmoins réunis dans cette annonce et cette fidélité aux Maritimes. Atonio prolonge son bail jusqu'en 2023, tandis que le nouveau contrat de Priso porte jusqu'en 2022.