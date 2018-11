La Rochelle-Aguillon: ''Ils nous ont bien cassé les couilles''

Vainqueur d’Agen, à domicile, à l’occasion de la 9e journée de Top 14 (33-29), La Rochelle a souffert jusqu’au bout, concédant le point de bonus défensif dans les ultimes minutes. Une prestation qui n’a pas complètement satisfait le Rochelais Pierre Aguillon.

Interrogé au micro de Rugby+ à l'issue de la partie, l'auteur du deuxième essai des locaux était très remonté : ''On aime tenir le ballon, mais aujourd’hui on aurait dû faire davantage usage du pied. Quand on a fait ça en seconde période, ça a marché, mais on se fait chier dans les six dernières minutes en se mettant sous pression et on se fait une fin de match de merde. Agen est une belle équipe, ils se sont envoyés comme des chiens et ils nous ont bien cassé les couilles. Des matches comme ça, ça nous montre qu’on a encore des progrès à faire pour s’inviter dans les phases finales. Maintenant on va profiter de la trêve.'' Au moins, c’est dit et c’est clair !