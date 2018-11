La Rochelle: 40e de rang à guichets fermés !

On a fini par s'habituer à ce qui représente pourtant un véritable phénomène : le Stade Rochelais accueillera samedi, à Marcel-Deflandre (18h05), pour le compte de la 11e journée du Top 14, le Racing 92 dans un stade à guichets fermés... pour la 40e fois consécutive en championnat ! Autant dire que Marc Andreu aura droit à un écrin de choix pour ses retrouvailles avec son ancien club, quitté l'été dernier pour rejoindre les Maritimes. L'ailier international sera titulaire dans un triangle d'attaque 100 % français complété par Arthur Retière et Vincent Rattez. A leurs côtés les internationaux Geoffrey Doumayrou et Dany Priso, mais aussi Uini Atonio ne manqueront pas non plus à l'appel au coup d'envoi de ce match qui doit permettre à La Rochelle de confirmer son dernier succès à Jean-Bouin face au Stade Français (14-12).

À l'heure de ce 40ème match à guichets fermés consécutifs, les Jaune et Noir savent qu'ils pourront, encore une fois, compter sur votre soutien samedi ! Découvrez l'avant-match en intégralité sur https://t.co/tSYJBmhf9k #SRR92 #Top14 #FievreSR pic.twitter.com/wYdCvrHJ0I — Stade Rochelais (@staderochelais) 29 novembre 2018

Le XV rochelais : Rattez - A. Retière, Doumayrou, Aguillon, Andreu - (o) West, (m) Balès - Alldritt, Vito (Cap.), Gourdon - Jolmes, Sazy - Atonio, Orioli, Priso.

Remplaçants : Forbes, Aouf, Tanguy, Krieft, Kerr-Barlow, Lafage, Sinzelle, Joly.