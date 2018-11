La finale 2020 programmée un vendredi soir

"Afin de donner de la visibilité aux clubs sur l’organisation de la prochaine saison 2019-2020, impactée par la Coupe du Monde (20 septembre-2 novembre)", le Comité directeur de la Ligue nationale de rugby (LNR) a dévoilé les grandes dates de ce prochain exercice en Top 14 et en Pro D2.

Où l'on apprend ainsi que le Bouclier de Brennus sera décerné à l'issue d'une finale programmée un vendredi soir, afin de ne pas rentrer en concurrence avec les matches de l'Euro 2020 de football. Mais aussi que compte-tenu du décalage horaire, 4 journées de Top 14 et 5 journées de Pro D2 se dérouleront durant la Coupe du Monde. Par ailleurs, les 17e et 19e journées de Top 14 (week-ends de France - Ecosse et Italie - France) et 20e, 22e et 24e journées de Pro D2 (week-ends d’Angleterre - France, France - Ecosse et Italie - France) se dérouleront pendant des week-ends, dits de "doublon", durant le Tournoi des 6 Nations.

TOP 14 :

1re journée : week-end du 24 août 2019

26e journée : week-end du 6 juin 2020

TOP 14 Access Match et Barrages : week-end du 13 juin 2020

Demi-finales (Nice) : week-end du 20 juin 2020

Finale (Stade de France) : vendredi 26 juin 2020 (la programmation de la finale le vendredi soir a été fixée afin d’éviter d’être en concurrence avec les matches de l’Euro 2020)

PRO D2 :

1re journée : week-end du 24 août 2019

30e journée : week-end du 16 mai 2020

Barrages : week-end du 23 mai 2020

Demi-finales : week-end du 30 mai 2020

Finale : week-end du 6 juin 2020

TOP 14 Access Match : week-end du 13 juin 2020