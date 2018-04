JIFF: Spedding entendu par le Conseil d'Etat

Débouté par la Fédération Française de rugby (FFR), qui a refusé de suivre l'avis favorable de conciliation émis par le Comité national olympique et sportif (CNOSF), Scottt Spedding continue son combat pour obtenir le statut de JIFF, qui lui est indispensable pour pouvoir poursuivre sa carrière en France. Jeudi, le Clermontois a été auditionné durant 2 heures devant le Conseil d'Etat. "Nos arguments ont été entendus par rapport aux quotas, qui sont exagérément élevés et qui ont un effet certain sur l’employabilité de Scott. C’est maintenant aux juges de décider s’il y a une urgence ou non. Cela dépasse le simple de cas de Scott Spedding", a déclaré l'avocat du joueur Romuald Palao, cité par RMC Sport. Une décision sera rendue d'ici une semaine, sans possibilité de faire appel ; Spedding a par ailleurs engagé également des recours devant le tribunal administratif de Versailles (en référé et au fond) et devant la Commission Européenne.