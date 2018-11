Guirado dit oui à Montpellier

"Je crois que j’ai besoin de la mer pour vivre (rires)." Ce n'était plus un secret pour personne : Guilhem Guirado (32 ans, 63 sélections) reste fidèle à la Méditerranée, mais le Catalan quittera Toulon en fin de saison pour rejoindre Montpellier. Le talonneur et capitaine du XV de France, après son quinquennat toulonnais, s'offre ce qu'il a lui-même annoncé comme le très probable dernier gros contrat de sa carrière professionnelle en s'engageant pour les 3 prochaines saisons avec le MHR.

Guirado aura 35 ans en juin 2022 à l'échéance de ce nouveau bail en terre héraultaise, où l'ancien joueur de l'Usap goûte déjà la perspective de se rapprocher de ses origines: "Étant originaire de Perpignan, c'est un club que je connais bien et dont je me sens proche, souligne-t-il sur le site de son futur club. Il démontre ses ambitions au quotidien: le MHR veut réussir, s'installer au plus haut niveau et bien sûr gagner des titres. C'est également mon ambition." Des titres dont il aura été plutôt sevré au RCT avec certes une Coupe d’Europe décrochée dès sa première saison (2015), mais aussi deux finales de Top 14 perdues (2016, 2017).

"A tout prix, gagner des titres"

"Je connais le prix à payer pour gagner. Au vu de son parcours la saison dernière (*), je pense que le groupe (montpelliérain) a encore plus envie de saisir cette opportunité." Que ce soit en Top 14 ou en Coupe d’Europe où, ironie de l’histoire, Toulon et Montpellier vont se croiser début décembre pour une double confrontation à la saveur forcément particulière.

"Nous avons une poule très serrée. Pour nous, qui avons déjà perdu un match à domicile, ce sera très compliqué, convient Guirado. Il faudra rester maître à domicile et faire un coup à l’extérieur… Rien n’est écrit, mais on sait que ce sera très difficile contre nos concurrents, qui plus est contre une équipe comme Montpellier qui nourrit de grandes ambitions dans cette compétition. Ce seront des matchs couperets. Mais quand on porte le maillot de Toulon, qui a tant brillé dans cette compétition, il est difficile de la délaisser !" Car toute la question, devenue brûlante sur les bords de la Rade, est de savoir si Guirado saura laisser dans le Top 14 un RCT aujourd’hui à la lutte pour son maintien. "C’est une page qui se tourne et j’ai l’intention de bien la tourner !", promet-il traumatisé à jamais par son départ de Perpignan sur une relégation historique, après 103 ans de présence du club sang et or dans l’élite.

---------------------------------------

(*) Favori, le MHR s’est incliné en finale du dernier Top 14 face à Castres (29-13).