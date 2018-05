Grenoble retrouve le Top 14, Oyonnax la Pro D2

Vainqueur d’Oyonnax (47-22) ce samedi après-midi, au stade des Alpes, dans un match couperet pour l’accession ou le maintien dans l’élite du rugby français, Grenoble retrouve le Top 14 un an seulement après l’avoir quitté. L’USO, quant à lui, fait l’ascenseur et redescend en Pro D2.

Les Grenoblois ont fait la différence en première période avec quatre essais marqués (L. Visinia, D. Mélé, A. Oz, F. Taumalolo). Lors du deuxième acte, les Oyonnaxiens ont poussé mais la défense iséroise a tenu bon. Les essais de B.Guillemin (64e), L. Visinia (68e) et P. Mas (78e) ont mis fin aux espoirs des hommes d’Adrien Buononato et scellés du même coup la victoire et la montée du FCG.