Grenoble: Le Briviste Ugalde annoncé en tant que joueur supplémentaire

Resté fidèle au CAB, malgré sa relégation en Pro D2, Matthieu Ugalde (26 ans) ne finira pas la saison actuelle en Corrèze, puisque l'ouvreur s'est engagé en tant que joueur supplémentaire avec le FC Grenoble, selon les informations concordantes du Dauphiné Libéré et de La Montagne. Libéré par les dirigeants brivistes, Ugalde va donc s'engager et rejoindre dans les prochaines heures un club isérois confronté à la blessure et l'indisponibilité de Franck Pourteau, touché à une épaule et écarté des terrains pour un mois.