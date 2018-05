Grenoble: Deux recrues officialisées par le promu

De retour en Top 14 la saison prochaine à la faveur de sa victoire sans appel en barrages d'accession face à l'US Oyonnax (47-22), le FC Grenoble cravache sur son recrutement pour arriver fin prêt à l'heure de la reprise et compétitif pour tenter de pérenniser cette place retrouvée dans l'élite. Le club isérois officialise ce mercredi les arrivées de 2 nouvelles recrues.

A commencer par la signature pour une saison du pilier international tongien Halani Aulika (34 ans, 16 sélections), doté d'un beau gabarit (1,85m, 133kg) et qui débarque en provenance du club anglais de Sale, où ce vainqueur du XV de France lors du Mondial 2011 en Nouvelle-Zélande (19-14) aura disputé 48 rencontres sous le maillot des Sharks lors des 2 dernières saisons.

Le second renfort du jour est international U20, prêté par l'Union Bordeaux-Bègles qui souhaite offrir un temps de jeu plus conséquent à son trois-quarts centre Pablo Uberti (20 ans ; 1,85m, 82kg), qui a dû se contenter cette saison de 4 feuilles de match en Top 14, toutes en tant que remplaçant, et 5 titularisations en Challenge Cup.