Grenoble: 2 ans de plus pour Glas et Senekal 

On ne change pas un staff qui gagne : il est vrai que les victoires sont rares pour le FC Grenoble depuis le retour dans l'élite cette saison d'un club isérois, plus que jamais à la lutte pour son maintien - 11e du classement avant la 9e journée et le choc face au leader clermontois samedi, au Stade des Alpes (14h45) - mais les 2 entraîneurs Dewald Senekal et Stephane Glas gardent plus que jamais la main. D'où l'annonce survenue ce mercredi qui officialise le nouveau contrat de 2 ans signé par le duo de techniciens arrivés à l'été 2017, en provenance respectivement de Bayonne et d'Oyonnax, et parvenus "à bâtir un groupe soudé et à faire remonter le club en Top 14". Les voilès désormais liés au FCG jusqu'en juin 2021.