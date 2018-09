Fickou propulse Paris

Le Stade Français a ramené un succès autoritaire de son déplacement à Pau (13-25), ce dimanche lors de la cinquième journée du Top 14. Paris a régné en première période avec trois essais marqués avant de contrôler le réveil de la Section.

Gaël Fickou s'est offert un doublé (19e et 31e), portant son total personnel à cinq essais marqués en autant de journées. Le slalom de l'international français, sur sa deuxième réalisation, est splendide. Kylan Hamdaoui a également aplati pour les Parisiens (36e). Lui aussi auteur d'un doublé côté palois, Watisani Votu n'a pu que limiter la casse (42e et 63e) au cours d'un deuxième acte où le sursaut des locaux n'a pas suffi face au réalisme adverse.

Au classement, le club de la capitale revient à la deuxième place, à un point du leader Clermont. "On a été réaliste, a savouré Jonathan Danty au micro de Canal+Sport. On a occupé le terrain en s'appuyant sur une grosse défense. ça fait plaisir d'engranger une deuxième victoire à l’extérieur parce qu'on a de gros objectifs, on veut jouer le haut de tableau. Mais on va rester humble et travailler pour la suite."