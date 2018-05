FFR et LNR lancent une collecte après le drame du club de Beaucaire

La famille du rugby se mobilise après le drame qui a frappé le club de Beaucaire, dont le bus de supporters s'est renversé sur l'autoroute A7 lors du retour de Lyon après la seconde demi-finale du Top 14 entre le Racing 92 et le Castres Olympique. Le bilan est extrêmement lourd avec 3 morts (le chauffeur et les parents d’un jeune joueur lui-même gravement touché), 11 blessés graves et 17 autres blessés.

#SolidariteBeaucaire

Pour faire vos dons, c’est ici : https://t.co/GgXfNDn7td



Merci pour votre solidarité ! pic.twitter.com/kMzUI3YOWy — LNR Officiel (@LNRofficiel) 29 mai 2018

La Fédération Française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont décidé de lancer sur Internet une collecte solidaire qui sera entièrement reversée aux victimes et familles touchées par ce terrible accident : https://www.okpal.com/solidaritebeaucaire. Ouverte dès ce mardi 29 mai, elle acceptera les dons jusqu’au jeudi 7 juin. La FFR et la LNR ont également amorcé cette collecte en versant chacune 25 000 € afin d’encourager la solidarité et l’entraide.

Une minute de silence sera également respectée ce week-end en avant-match à l’occasion de la finale du Top 14, des finales des championnats de France et lors des rencontres de la 1ère journée du championnat du Monde U20 à Béziers, Narbonne et Perpignan (mercredi 30 mai).