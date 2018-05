Et un 101e essai qui fait de Clerc le seul recordman ! 

A moins d'une épidémie au sein de la ligne de trois-quarts 5 étoiles du Rugby Club Toulonnais lors de la phase finale, Vincent Clerc dispute samedi, sur la pelouse du Hameau, le dernierr match de sa si riche carrière. Et l'ailier se souviendra d'autant plus de cette sortie en Béarn qu'il s'en va inscrire face à la Section Paloise un... 101e essai en carrière dans l'élite !

Un mois et demi après avoir rejoint lors d'une orgie offensive face à Agen, à Mayol, Laurent Arbo et avec la barre mythique du centenaire, Clerc s'isole pour de bon sur les tablettes avec cette nouvelle et a priori ultime réalisation, qui parachève la légende de l'ancien Toulousain. Qui pourra remercier son partenaire Hugo Bonneval. L'arrière international, à l'image du geste de Teddy Thomas en faveur de Maxime Machenaud à l'occasion de la demi-finale victorieuse du Racing 92 face au Leinster, s'est fendu, une fois l'en-but atteint, d'une véritable offrande pour l'ancien Toulousain, qui n'a eu qu'à aplatir ce ballon d'essai historique.