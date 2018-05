Et Rougerie consultant ? "Pas un truc qui me botte..."

Parce qu’il va rester fidèle à l’ASM Clermont Auvergne en endossant dès cet été un nouveau rôle de "super recruteur" pour son club de toujours, Aurélien Rougerie, qui vient de mettre un terme à sa riche et longue carrière professionnelle, ne se voit pas embrasser la fonction de consultant comme beaucoup d’anciens joueurs à la retraite : "Non. Je veux garder mes opinions sur les joueurs et sur leurs performances pour moi. Et les mettre au service de mon club, parce que ça va être mon futur métier. Si je suis invité, je viendrai le faire de façon ponctuelle uniquement, une fois de temps en temps. Mais ce n’est pas un truc qui me botte", conclut l’ancien trois-quarts centre. Dont on apprécie donc d'autant plus d'avoir joué le jeu des pronostics pour notre site à l'occasion des barrages du Top 14, programmés ce week-end.