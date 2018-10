Et la meilleure recrue est... le Racingman Zebo 

C'est en tout cas la conclusion tirée du sondage auprès des fidèles du Canal Rugby Club sur Canal+ auxquels l'émission dominicale dédiée à l'actualité du Top 14 a demandé quel renfort s'est montré le plus convaincant depuis le début de la saison. L'international irlandais Simon Zebo, en provenance du Munster, récolte, malgré la défaite du Racing 92 samedi à domicile face au LOU (13-19), marquée par son 5e essai personnel, 44 % des suffrages exprimés. Suivent dans l'ordre le All Black du Stade Toulousain Jerome Kaino (32 %), le Springbok de Montpellier Johan Goosen (13 %) et l'autre double champion du monde néo-zélandais de Toulon Liam Messam (11 %).

Quelle est la meilleure recrue étrangère cette saison en #TOP14 ?



Vous avez répondu : @SimonZebo #CRC pic.twitter.com/lPlg4S6Pvf — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) 7 octobre 2018