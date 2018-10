Dupont, retour gagnant

Une semaine après la première défaite de la saison à domicile, concédée face à Castres, qui suivait elle-même la déroute à Montpellier, le Stade Toulousain, à défaut de briller dans le jeu, a dans des conditions de jeu très difficiles, non seulement su renouer avec la victoire à Ernest-Wallon en dominant le derby contre Agen (10-0). Mais le club de la Ville Rose a aussi eu la satisfaction de voir à cette occasion réapparaître son demi de mêlée international Antoine Dupont.

Indisponible depuis huit mois et sa grave blessure au genou droit, Dupont, malgré l'évident manque de rythme pointé durant la semaine par son coach Ugo Mola, a pu remplacer Sébastien Bézy à l'heure de jeu. Et cette seule rentrée en jeu suffisait au bonheur du joueur interrogé au micro de Canal+.

"C'est marrant même sous la pluie et dans la boue, on arrive à être content de jouer, quand ça fait huit mois qu'on n'est plus sur les terrains, avouait-il tout sourire. Ce n'était pas le plus joli match de l'année, mais je suis content de revenir sur une victoire." Une bonne nouvelle aussi pour les Bleus à maintenant un peu plus d'un mois du premier test de la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud, le 10 novembre, au Stade de France.