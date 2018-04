Discipline: Vulivuli suspendu 2 semaines

Si la sanction infligée à Ugo Mola, le coach du Stade Toulousain renvoyé en tribunes jusqu'à la fin de la saison, a pu focaliser l'attention, la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) a aussi frappé le Racing 92 après la rencontre entre le club de la Ville Rose et l'équipe francilienne (J.24), jouée et perdue par les Racingmen (42-27).

Ainsi, le centre Albert Vulivuli écope-t-il de 2 semaines de suspension pour « Frapper un adversaire avec le bras » et, requalifié le 5 mai prochain, sera donc par conséquent privé des deux dernières journées de la saison régulière, qui verra les Ciel et Blanc se déplacer à Bordeaux et recevoir Agen.

A noter par ailleurs que le pilier Census Johnston a vu sa suspension de 4 semaines être confirmée par la commission d'appel de la Fédération Française de rugby (FFR).