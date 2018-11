Discipline: Taofifénua convoqué et suspendu

Définitivement exclu par l’arbitre à la 36e minute du match entre l'UBB et Toulon ce week-end (J 10 Top 14), suite à une charge à l'épaule jugée illicite, le deuxième ligne toulonnais Romain Taofifénua est convoqué devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale d rugby (LNR) en sa séance du 5 décembre. L'international du RCT est suspendu dans l'attente de cette convocation et ne peut donc pas postuler pour la réception de Grenoble à Mayol ce samedi (20h45) dans le cadre de la 11e journée du Top 14.

Une journée que pourront jouer en revanche le Bordelais Etonia Nabuli et le Perpignanais Seilala Lam, tous les deux cités pour leur comportement respectif à l'issue des matches UBB-RCT pour le premier et Usap-Castres (12-16) pour le second. Les 2 joueurs sont convoqués également le 5 décembre, mais ne font pas l'objet d'une suspension à titre provisoire.