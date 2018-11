Discipline: Simple avertissement pour Lanta

Convoqué devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) pour son comportement lors du match Toulon-Usap (26-16), du 3 novembre dernier (J9 Top 14), Christian Lanta, le Directeur sportif du club catalan, n'écope que d'un simple avertissement pour « Indiscipline », et plus particulièrement pour « Nervosité ». Par ailleurs, la commission, après analyse du rapport des officiels de match, des arguments présentés et du casier disciplinaire du club, a décidé de ne prononcer aucune sanction à l’encontre de l'Usap.