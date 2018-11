Discipline: Radradra échappe à la suspension

L'ancien Toulonnais Semi Radradra, qui porte cette saison les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles, pourra postuler pour la reprise du Top 14 et le choc face à... Toulon le samedi 24 novembre (14h45). L'ancien treiziste avait été sanctionné d'un carton jaune pour un plaquage dangereux lors de la déroute (40-0) de l'UBB face au Stade Toulousain (J.9). "Après visionnage des images vidéo de l’action en cause, audition des arguments du licencié, et en cohérence avec les critères d’analyse de la Commission sur les actes de jeu déloyal, la Commission de discipline et des règlements a décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction", annonce un communiqué de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR).