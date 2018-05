Discipline: Poirot et Vahaamahina suspendus 6 et 3 semaines

Il y a bien sûr l'intérêt supérieur du rugby français, à la veille d'une tournée de tous les dangers en Nouvelle-Zélande pour laquelle les Bleus de Brunel, réunis en stage préparatoire cette semaine à Marcoussis, sont déjà accablés par les blessures. Et puis il y a la justice intransigeante du Top 14 rendue par une commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR), qui a eu la main plutôt lourde à l'heure de sanctionner le Bordelais Jefferson Poirot et le Clermontois Sébastien Vahaamahina, deux titulaires du XV de France.

Avoir été dédouané par sa victime n'y aura rien fait a priori, Poirot, à la suite de son exclusion définitive lors de la rencontre CA Brive Corrèze Limousin-Union Bordeaux-Bègles (J.26 Top 14), Poirot est suspendu 6 semaines pour « Marcher sur un adversaire ». Sa date de requalification sera communiquée ultérieurement, indique la LNR. Mais d'ores et déjà, la présence du pilier international lors de la série de 3 tests face aux All Blacks paraît a priori improbable.

Tout comme celle de Vahaamahina qui, malgré ses excuses dès le lendemain de son geste malheureux, risque de sacrément regretter le doigt d'honneur adressé au public d'Armandie, suite à son exclusion définitive lors de la rencontre SU Agen Lot-et-Garonne-ASM Clermont-Auvergne (J.25 Top 14). Suspendu 3 semaines, soit 1 semaine pour « Nervosité » et 2 semaines pour « Geste insultant », le deuxième ligne ne sera requalifié que le 16 juin, soit la date du 2e test face aux doubles champions du monde.