Discipline: Mola interdit de banc jusqu'à la fin de saison !

Il fallait s'y attendre: suite aux nouvelles consignes transmises pour tendre vers une plus grande intransigeance contre les contestations des décisions arbitrales, la convocation d'Ugo Mola devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) s'annonçait périlleuse pour le coach du Stade Toulousain.

Pour son « comportement de nature à porter atteinte à l’image et à la réputation du rugby » à l'issue du match gagné contre le Racing 92 (42-27) lors de la 24e journée du Top 14, Mola écope d'une interdiction d’accès au terrain et aux vestiaires d’arbitres pendant 6 semaines. Le technicien s'était plaint ce jour-là de manière plutôt musclée auprès des arbitres, coupables à ses yeux d'avoir accordé aux Racingmen un 3e essai illicite, qui privait Toulouse d'un précieux bonus offensif, susceptible de peser à l'heure du décompte finale et d'une éventuelle qualification directe en demi-finales.

Alors que le club de la Ville Rose en est quitte également pour une amende de 10 000 euros, Mola sera donc relégué en tribunes jusqu'à la fin de la saison. Alors que le communiqué de la LNR indique que "sa date de requalification sera communiquée ultérieurement en tenant compte du calendrier de la fin de saison 2017/2018 du Stade Toulousain Rugby et du calendrier 2018/2019 des matches disputés par le club dans lequel il sera qualifié", cette décision est susceptible de faire l'objet d'un appel devant la commission d'appel de la Fédération Française de rugby (FFR).