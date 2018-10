Discipline: Le Toulousain Faasalele suspendu 7 semaines

Reconnu responsable de « Jeu dangereux » et plus particulièrement de « Soulever un adversaire du sol et le laisser tomber ou le pousser vers le sol de telle sorte que sa tête et/ou le haut de son corps heurte le sol », suite à son expulsion lors du récent match à Montpellier (Top 14 J5), le Toulousain Piula Faasalele est suspendu 7 semaines. Après prise en considération des circonstances aggravantes (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée d’une semaine. Et, du fait des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, conduite avant et pendant l’audience, expression de remords), la sanction initiale de 10 semaines, dont le degré moyen de l'échelle de gravité a été retenu, a été ensuite réduite de 4 semaines.

L'international samoan ne sera requalifié qu'à compter du lundi 26 novembre et va donc faire défaut à son équipe dès samedi, lors du derby de la Garonne face à Agen (14h45), puis pour l'ouverture de la Champions Cup à Bath et le retour de cette Coupe d'Europe dans la Ville Rose avec la réception du Leinster. Mais aussi lors des 3 rendez-vous en suivant du Top 14 (à Perpignan, contre l'UBB, à Pau).