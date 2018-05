Discipline: En stage avec les Bleus, Poirot est convoqué en urgence 

Depuis lundi, les Bleus de Brunel sont réunis pour un stage de 3 jours à Marcoussis, préparatoire à la tournée en Nouvelle-Zélande au mois de juin prochain.

Le #XVdeFrance est de retour à Marcoussis ! Les Bleus démarrent aujourd’hui leur stage de 3 jours en vue de la tournée de juin en Nouvelle-Zélande pic.twitter.com/sD4kpAqvL4 — FF Rugby (@FFRugby) 7 mai 2018

Parmi les Tricolores présents sous le soleil de l'Essonne, Jefferson Poirot se sait sous la menace d'une éventuelle lourde suspension depuis le coup de pied que le pilier bordelais a écrasé sur le visage d'un Briviste à terre lors de la dernière journée du Top 14 ce week-end. Un geste qui lui a valu d'être expulsé, mais pour laquelle sa victime François Da Ros l'a dédouanné : "Il m’a à peine touché", aurait confié à La Montagne le talonneur après s'en être ouvert auprès de l'arbitre de la rencontre. Néanmoins, Poirot est à sa demande "convoqué en urgence devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du 9 mai". La LNR a accédé à la requête du joueur, convoqué avec le XV de France, "considérant que cette situation constitue une circonstance exceptionnelle".

A noter par ailleurs qu'à l'issue de cette 26e et dernière journée de la saison régulière, si la convocation du Clermontois Flip van der Merwe, qui a fini sa saison, est moins sensible, ils sont en revanche 4 joueurs encore qualifiés pour la phase finale à faire l'objet d'une citation pour leur comportement et donc sous la menace d'une sanction : le Toulonnais Malakai Fekitoa, le Lyonnais Delon Armitage, ainsi que les Montpelliérains Jeannie du Plessis et Jan Serfontein.

Tous sont convoqués devant la commission de discipline et des règlements en sa séance du 16 mai, à 48 heures du premier barrage entre Toulon et Lyon.