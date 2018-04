Les comportements du deuxième ligne briviste Johan Snyman et du coach parisien Olivier Azam ont fait l'objet d'une citation pour le premier à l'issue du match Brive-LOU (25-27) et consigné dans le rapport des arbitres pour le second après Stade Français-Clermont (50-13), deux rencontres comptant pour la 23e journée du Top 14.

Snyman et Azam sont convoqués en conséquence devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) en sa séance du 18 avril.