On se souvient du coup de gueule de Jacky Lorenzetti à la mi-temps du récent derby francilien. Le comportement du président du Racing 92 avait aussi été cité ce jour-là dans le rapport de l'arbitre. La commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) a prononcé un avertissement à l’encontre du patron des Ciel et Blanc pour « Nervosité ».

Il a par ailleurs été décidé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le Racing 92.