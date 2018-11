Demi-finales: Déjà 30 000 billets vendus pour Bordeaux !

L'ouverture lundi à la vente des premiers billets pour les prochaines demi-finales du Top 14, qui se tiendront le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019, à Bordeaux, a d'ores et déjà rencontré un succès fracassant. Entres les packs réservés aux abonnés de Top 14/Pro D2 et les pré-inscriptions sur le site de la Ligue nationale de rugby (LNR), ce sont déjà... 30 000 sésames qui ont été écoulés en l'espace de seulement 24 heures. Une vente de places à l’unité sera organisée en février prochain en priorité pour les personnes inscrites qui n’ont pas pu avoir de places.

