Collazo lâche La Rochelle

La rumeur n’était donc pas infondée, même si on ne l’attendait pas forcément dans ce sens. Patrice Collazo a quitté ses fonctions de manager général de La Rochelle, jeudi, soit cinq jours après la dernière journée de Top 14 qui a vu les Rochelais rater de justesse la qualification en barrages (malgré un carton face au Stade Français, et ce à cause de la victoire de Lyon dans le même temps contre Montpellier). "Le président Vincent Merling, après avoir recherché toutes les solutions pour maintenir l’unité de son staff, a entériné cet accord avec beaucoup de regrets", explique le club. On imaginait plutôt un départ de son alter ego Xavier Garbajosa, après le tumulte provoqué par la mise à pied de l’entraîneur de la touche Akvsenti Giorgadze (comme révélé alors par Midi-Olympique).

Le communiqué précise: "Après sept saisons au service du Stade Rochelais, et sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Collazo a trouvé avec son président un accord de libération. Ce dernier remercie Collazo, en son nom et en celui du conseil d’administration, pour son travail admirable réalisé au sein du Stade Rochelais depuis 2011. Monsieur Collazo, quant à lui, prononce tous ses sincères vœux de succès au club. Le Stade Rochelais communiquera prochainement sur la future organisation sportive, qui aura la charge de poursuivre sa stratégie de développement durable."

De sympathique formation de Pro D2 à meilleure équipe de l'élite

C’est donc une aventure longue de sept ans qui s’achève pour Collazo, véritable symbole d’un club passé de sympathique formation de Pro D2 à meilleure équipe de l’élite en saison régulière l’année passée. Avec encore, cette saison, un quart de finale de Champions Cup au passage… L’entente était donc bien devenue impossible avec Xavier Garbajosa, qui l’avait rejoint en 2014 pour le début de l’aventure en Top 14. L’ancien pilier Collazo, manager en chef, s’occupait aussi des avants, tandis que Garbajosa dirige les arrières.

Notre staff doit continuer à oeuvrer sous l'égide de son manager La Rochelle

On se souvient donc de la position très ferme et indignée du club quant à cette première rumeur de démission, il y a trois jours: "Le Stade Rochelais tient à manifester son soutien à l’ensemble de son encadrement sportif, et à le remercier pour le travail réalisé. Malgré la frustration de la non-qualification, qui ne constitue en rien un échec, nous resterons fidèles à nos valeurs: le progrès, l’engagement et la solidarité. Notre staff doit continuer à oeuvrer sous l’égide de son manager Collazo. Nous devons tous être animés par le désir de servir notre club dans le partage des compétences, avec pour seule priorité son avenir. Ayons tous l’humilité de nous rappeler d’où nous venons, pour mieux continuer à grandir ensemble." Et pourtant, nous ne les reverrons plus ensemble.