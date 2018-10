Clermont: Une première ligne toute neuve à La Rochelle

Une semaine après la victoire bonifiée contre Toulon (28-8), et même si son équipe n'a pas cette saison la Champions Cup comme échéance à préparer, Franck Azéma, le manager de Clermont opère le roulement habituel et procède à 7 changements pour le déplacement à La Rochelle ce samedi (18h), pour y défier les Maritimes dans le cadre de la 7e journée du Top 14. Parmi ceux-là, on retiendra notamment la rentrée d'une première ligne toute neuve (Loni Uhila – Benjamin Kayser – Davit Zirakashvili), l'intérim qui se prolonge pour Arthur Iturria en 3e ligne, la continuité de la charnière Parra-Lopez ; Fritz Lee, Judicaël Cancoriet ou Wesley Fofana sont ménagés et laissés au repos pour permettre notamment à George Moala d'entrer au centre, tandis que Tim Nanai Williams honorera une 2e titularisation à l'aile de l'attaque clermontoise.