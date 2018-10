Clermont: Ulugia prolonge... en attendant Kayser et Jedrasiak ?

A Clermont, on prêtait à Franck Azéma l'intention de recruter au poste de talonneur, mais le statu-quo semble en fait devoir être privilégié si l'on en s'en tient à l'annonce du jour.

#OfficielASM+ 1⃣Une saison de plus pour John Ulugia qui portera les couleurs de l' @ASMOfficiel jusqu'en juin 2020 !

L'Australien John Ulugia (32 ans), en fin de contrat en juin prochain, prolongera son bail en Auvergne d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2020, annonce le site du club.

"Depuis son arrivée, il y a maintenant 4 saisons (en provenance de Bourg-en-Bresse en Pro D2), c’est un garçon qui a beaucoup progressé et pris un place importante dans le vestiaire notamment auprès des joueur du Pacifique. Sur le terrain, il continue de montrer beaucoup de constance dans le combat et dans les phases statiques. John a récemment passé la barre des 100 matches avec le Club, cela n’est pas anodin et nous sommes persuadés qu’il a encore beaucoup à nous apporter", assure Azéma qui, à en croire La Montagne, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, puisque la prolongation de Benjamin Kayser (34 ans, 37 sélections) est désormais attendue : "Je ne vais pas recruter un talon pour dire que l'on recrute un talon. On a de la qualité à ce poste avec trois joueurs (Kayser, Ulugia et Beheregaray), qui remplissent parfaitement leur contrat". Et l'ASM, prête également, toujours selon le quotidien régional, à conserver Paul Jedrasiak (25 ans, 10 sél.), lui aussi en fin de contrat en fin de saison, devrait finalement se concentrer sur un recrutement au poste de 3e ligne.