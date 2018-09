Clermont: Lamerat ? "On ne va pas casser la tirelire non plus...", prévient De Cromières

Dans un entretien accordé à La Montagne, Eric De Cromières, le président de l'ASM Clermont Auvergne, toujours leader du Top 14, malgré la première défaite concédée à Bordeaux, ce week-end, reconnaît n'être sûr de rien concernant l'avenir du trois-quarts centre international Rémi Lamerat (28 ans, 19 sélections). Alors même que son club aurait la volonté de prolonger le joueur, au même titre que ses principaux cadres l'ont déjà fait (Parra, Fofana, Vahaamahina...) Mais la concurrence, et a priori la surenchère, de l'UBB pèsent sur ce dossier.

"Je suis dans l'incertitude, avoue volontiers De Cromières. On souhaiterait garder ce joueur, il a eu des propositions de notre part, mais on ne va pas casser la tirelire non plus (...) Pour tout dire, on ne peut pas augmenter le contrat de Lamerat si on veut garder de la latitude avec le salary cap." Et d'évoquer au passage les cas Benjamin Kayser (34 ans, 37 sél.) et Damien Chouly (32 ans, 46 sél.) : "Kayser et Chouly sont deux joueurs à plus de 40 sélections, des hommes équilibrés, intelligents, deux joueurs importants dans le vestiaire et deux hommes importants dans le club. On discute avec eux, après, si on leur offre mieux ailleurs..."