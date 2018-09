Clermont: La statue de Rougerie inaugurée samedi

Qui mieux qu'Aurélien Rougerie pour incarner la fidélité à ses couleurs, à une ville et à une région ? "FIDELITE", ce sera justement le nom de l'oeuvre inaugurée samedi, avant le coup d'envoi du choc de la 6e journée du Top 14 entre Clermont et Toulon (20h45), sur le parvis du stade Marcel-Michelin. Financée par l'un des sponsors majeurs du club auvergnat, elle aura les traits de "Roro", l'ancien trois-quarts international, jeune retraité aujourd'hui reconverti en tant que "super-recruteur" de l'ASM, dont il aura défendu le maillot jaune et bleu durant 19 saisons. Installé sur un bloc de pierre de Volvic, ce joueur en bronze, sculpté par Yves Pires, soulevant le bouclier de Brennus, et reproduit par Louis Guillaume Piechaud, aura vocation à rendre "hommage aux joueurs, entraîneurs, staff, sponsors et supporters, qui ont construit le club dès 1911 et l’ont conduit depuis l’accession en 1925 à l’élite française, à disputer 32 demi-finales, 11 finales et à gagner le Brennus en 2010 et 2017", explique un communiqué.